去年因故未能如期頒發的諾貝爾文學獎，預計10日將一併公布2018年及2019年的獲獎者，每年都被認為有奪獎機會的日本作家村上春樹能否獲獎，再度受到關注。

日本時事通信社報導，諾貝爾文學獎去年因為瑞典學院相關爭議未能如期頒發，今年將同時公布2018年及2019年得獎人。除了村上春樹外，加拿大詩人卡森（Anne Carson）等人，及長居德國的日本作家多和田葉子，都被視為有奪獎機會。

日本放送協會（NHK）報導，村上春樹會受到大家高度期待，主要有兩個理由。

第一，村上春樹是日本現代作家中，作品廣受世界讀者喜愛的作家。他的作品被翻譯成逾50種以上語言，是全球讀者都期待推出新作品的作家。

第二，村上春樹曾奪得不少國際性文學獎項，例如2006年獲得愛爾蘭法蘭克．歐康納（Frank O'Connor）國際短篇小說獎，及捷克的卡夫卡獎。

而且從卡夫卡獎來看，在村上春樹獲獎前的2005年及2004年得主，都在同年獲得諾貝爾文學獎，讓村上春樹是否也會獲諾貝爾文學獎變得備受關注。

雖然還未拿下諾貝爾文學獎，但村上春樹在2006年後又陸續奪得許多獎項，就連英國博彩公司每年針對諾貝爾文學獎的預測，到現在還是把村上春樹視為最有可能獲獎的其中一人。

另外，諾貝爾和平獎預計11日頒發，16歲的瑞典環保少女桑柏格（Greta Thunberg）被認為有希望奪獎。

根據英國各大博彩公司預測，桑柏格在和平獎最具人氣；如果桑柏格能獲獎，將刷新2014年由當年17歲的巴基斯坦人權鬥士馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）獲獎的最年輕紀錄。

不過，奧斯陸和平研究所（PRIO）認為氣候變遷與（和平獎傳統主題的）武力紛爭之間的直接關連並不明確，將桑柏格排除在可能獲獎人選外。

被認為有機會奪下和平獎的還有衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）等人。

有機會奪得諾貝爾其他獎項的日本人包括，京都大學教授森和俊（生理學或醫學獎）、京都大學特別教授北川進（化學獎）等人。

(中央社)