目前就讀蘭陽女中數理資優班高二的陳佳欣，從小學三年級就開始學習數理科學，但曾遭家裡以「女生為何要學這個為由」反對繼續學，還建議她讀文科，但是她用成績反駁家人的質疑，還用學到的技術幫從事殯葬業的家裡畫墳墓的平面圖，打破刻板印象，今天獲頒勵馨基金會數理科技獎的女兒獎。

今年共有40名女孩入圍第十七屆Formosa女兒獎，勵馨共設立了社群經營、勇氣冒險、數理科技、體能運動及特殊創作五種獎項，其中與往年相比，更多台灣女孩不受性別刻板印象的限制，跨領域參與醫療研究、資訊工程、科學競賽、機器人大賽、武術表演等活動，多元發展自身的興趣與專長。

獲得女兒獎的陳佳欣從小就喜歡科普，小學三年級時老師邀請她參加科展，開啟了她學科普的道路，後來也因為熱愛科普，因而參加海峽兩岸青少年發明展，今年也獲得全國科學探究競賽的「女性桂冠獎」。

陳佳欣說，但在努力的過程中，曾遭受許多人的質疑，認為女生就去唸文組就好了，如家人也曾反對，她除了用學習與成就證明自己的能力外，也用所學如EXCEL協助家中記帳、3D繪圖協助從事殯葬業的家人畫出墳墓，家人也慢慢接受她的選擇。

此外，陳佳欣還赴偏鄉學校擔任志工，帶領國小學童操作科學實驗，讓學生從實作中探究，而她近日也成立「What ？ in students」，擔任網頁撰寫負擔人及編輯，讓更多人的人瞭解她的理念。

陳佳欣也說，高一時接觸到程式語言後，漸漸愛上可以把數學與實作結合的程式，未來希望就讀台大資工系，擔任工程師或資訊老師。

(中時 )