前台東縣長黃健庭今日應長風基金會邀請出席演講，黃健庭表示，當年爆發太陽花學運，導致原本談到一半的服貿、貨貿協議被迫中止。黃健庭表示，太陽花學運就是用感性的方式去處理理性的問題，最後受害的就是全體台灣人。

黃健庭表示，台東這幾年發展迅速，有許多很好的商品可以出口，但黃健庭提到，台灣和很多國家沒有簽屬自由貿易協定(FTA)。他曾在台東遇到廠商向他抱怨，有國外想向廠商購買商品，可是因為台灣沒有和該國簽訂FTA，所以商品要被抽28％關稅，完全沒有獲利空間。

黃健庭說，當時那個廠商曾說：「過去我以為認真做好自己的事業就好，政治跟我沒有關係，後來才發現我錯了。當你發現政府沒有辦法幫你把區域的經貿協議簽出來的時候，企業是沒有辦法做下去的。」

黃健庭表示，前幾天傳出，包含泰國在內的許多國家已經談好，將在今年十月簽署區域全面經濟夥伴協定(RCEP)，而RCEP會對台灣60％的對外貿易造成影響。黃健庭表示，萬一到時候台灣還是被排除在RCEP外，可想而知將來台灣的狀況會有多困難。黃健庭說，接下來業者除了出走，也不知道能怎麼辦。

黃健庭表示，新加坡、韓國、日本等鄰近國家，目前已簽署貿易協定的比例，若再加上已經談好準備要簽署的，都已經達80-90％，連中國都接近50％。但現在台灣是不到10％。黃健庭表示，當年和中國的服貿、貨貿若有簽署，台灣可能勉強可以到28％。黃健庭表示，太陽花學運後，這一切都沒有了，最後受害的就是我們大家。

(中時 )