前副總統呂秀蓮用筆批評藍綠兩黨親中或親美，不如保持中立更能保障台灣安全。（廖素慧攝）

前副總統呂秀蓮（右）向民眾宣揚「中立和平」的主張，拚參選連署。（廖素慧攝）

前副總統呂秀蓮到嘉義市向民眾說明參選連署。（廖素慧攝）

前副總統呂秀蓮偕前民視董事長郭倍宏到嘉義市拚連署。（廖素慧攝）

前副總統呂秀蓮6日到嘉義市拚2020總統大選連署，酸「蔡賴配」扭扭捏捏，是密室協商的老套政治，她也自爆被蔡英文總統氣到瘦了4公斤，因為選總統要有28萬多份連署，變相剝奪公投權，她對蔡感到絕望。

呂秀蓮說，她是最後一個宣布參選總統，但馬上就與彭百顯搭檔，為什麼藍綠兩黨總統候選人彆扭彆扭到現在還產生不了副手，因為不重視副總統的重要性，或拿副總統做政治交易的籌碼，都在密室協商，賴清德應該第一時間就接受，卻拖拖拉拉這麼久，是老套政治，他們搭檔，她給予祝福，韓國瑜到現在沒有副手也是笑話。

呂秀蓮說，阿扁總統都主張公投綁大選，但蔡英文為爭取順利連任總統，6月17日立法院通過公投法修正案，公投不綁大選，變相剝奪公投權，讓她對蔡很絕望，蔡完全不了解民進黨的黨格及黨魂。

呂秀蓮說，她參選明年總統大選，主張「和平中立」，藍、綠兩黨支持度不超過50％，國民黨、民進黨都已萎縮，黨員人數占公民人數不到4％，選民為什麼要被兩黨綁架？她出來參選就是要戳破政黨政治的假象。

呂秀蓮與前南投縣長彭百顯搭檔擬參選明年總統大選，由喜樂島聯盟等政黨支持，以公民連署方式參選，必須取得28萬多份連署書，呂秀蓮6日到嘉義市拚連署，她說，下周起與彭百顯在網路對談，讓更多人了解明年大選與台灣的處境。

(中時 )