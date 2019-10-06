網友爆卦，北市府顧問蔡壁如在「台灣阿北聯誼會」LINE群組上，貼出「英國 LSE 正式否認蔡英文有提交論文」的連結，標題還下「國際醜聞！國恥！」引發爭議。（摘自PTT）

從游淑慧所公開的圖片，可看到群組中有人嗆蔡壁如「這種三流水準的農場文」，不只一位成員勸蔡壁如將內容收回。(游淑慧FB)

蔡英文總統論文話題延燒，有網友在PTT踢爆，北市府顧問蔡壁如在LINE群組貼出「英國 LSE 正式否認蔡英文有提交論文」的連結，標題還下「國際醜聞！國恥！」引發爭議，蔡壁如事後承認此事，台北市議員游淑慧已通報台北市警察局。

網友爆，北市府顧問蔡壁如在有216人的「台灣阿北聯誼會」LINE群組，發出「英國 LSE 正式否認蔡英文有提交論文」的新聞連結，還寫下「國際醜聞！國恥！國恥！結尾講沒有博士學位可以當總統，沒人格的人不能當領導的人。國恥！請先進用力傳！」蔡壁如6日受訪指，她只是貼上去，也沒講什麼，「1450不需要這樣敏感」。

台北市議員游淑慧說，她已跟台北市警察局通報，請其立即告知市長室，向蔡壁如顧問查詢確認。如果對話框真的為蔡壁如顧問所傳播，那就看總統府的態度如何，畢竟對蔡總統博士論文的疑議，就看蔡總統的接受度。

游淑慧說，只是上次案例，一名70餘歲趙姓老婦也是在在line轉傳「偉大的蔡英文到海地才4小時，就送45億」訊息，總統府立即報案，後來新北地院簡易庭依違反社會秩序維護法，裁罰趙婦新台幣3000元。

她表示，不知道「阿嬤庶民與市長親信」，「撒幣質疑與論文質疑」，總統府的容忍態度和警方的辦案速度會不會有不同？但仍提醒網友，在轉傳蔡總統訊息前，小心總統府的霹靂行動。

從游淑慧所公開的圖片，可看到群組中有人嗆蔡壁如「這種三流水準的農場文」，不只一位成員勸蔡壁如將內容收回。

(中時電子報)