疾病管制署今（6）日公布國內新增2例本土登革熱病例，分別為台南市東區後甲里50多歲女性，屬於成功大學群聚感染的第6例個案；另一例是新北市樹林區坡內里19歲男性，這是樹林區首例個案。

樹林區的個案在10月2日發病，出現頭暈、發燒、眼睛疲勞，3日就醫並於同日通報，於今天檢驗確診。疾管署副署長羅一鈞表示，個案第1次就診時，醫師非常有警覺馬上快篩、通報。

個案平時活動地以住家附近為主，由於樹林區今年並無登革熱病例，也南部、台北的感染個案無關，待進一步進行病毒定序以釐清個案感染源。

羅一鈞指出，個案居住地附近有很多工廠，住了一些外籍移工，加上個案描述在家中有被蚊子叮咬，有可能社區內有隱藏個案。

而台南市個案在9月26日發病，28日就醫後通報，於昨(5)日2採檢驗確診。由於個案是成功大學員工，工作地在成大勝利校區，與該校群聚個案具共同活動史，研判其在成大勝利校區感染的可能性較高。

今年以來，國內已經累計93例本土登革熱病例，其中高雄市57例、台南市30例、新北市3例、台北市2例、桃園市1例。

(中時 )