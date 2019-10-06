在快刀手表演賽中，由越南新住民阮玉欣，以9秒取魚肚的驚人成績奪冠。（張毓翎攝）

民眾DIY虱目魚丸賽。（張毓翎攝）

農委會漁業署代理署長張致盛（左）也受邀出席活動。（張毓翎攝）

退休教師陳水謙用酵素餵虱目魚 奪下「虱王」獎

「虱目魚推廣行銷」活動6日在布袋新塭體育公園熱鬧登場，現場進行多項虱目魚賽事，其中在快刀手賽中，由越南新住民阮玉欣，以9秒取魚肚的驚人成績奪冠；而在「虱王爭霸」賽，有位養殖經驗不到1年的退休教師陳水謙，將「酵素」混入飼料養虱目魚，讓他從25位挑戰者中，被評審選為嘉義縣最美味「虱王」之頭銜。

阮玉欣是2016年快刀手衛冕者，對上前年快刀手衛冕者張如意，比賽看誰先把10尾虱目魚處理完，雙方拿著魚刀，動作俐落、快速地剁下魚頭，劃開魚身，再取下魚肚，現場民眾看得目不轉睛，最終阮玉欣以1分半切10尾，平均每尾9秒驚人成績，領先張如意2尾。

現年66歲的陳水謙擁有電機專業背景，曾在北港農工教書，自2年多前退休後，決定投入養殖業，以8.35公頃魚塭將虱目魚、白蝦及文蛤混養，並以酵素餵魚，助於調節魚體內的消化系統，讓牠們不易得病，他自豪地說「我們的虱目魚肉質Q彈又細緻」，第一次參賽就拿到冠軍，相當感動。

農委會漁業署代理署長張致盛也受邀出席活動，還與嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、布袋鎮長陳鳳梅及議員蔡瑋傑一起比賽DIY虱目魚丸，翁章梁1分鐘搓出12顆魚丸，雖然排名第1，但魚丸外觀有些怪狀，一看就知道平常沒有練，瞬間笑翻全場。

張致盛表示，因為虱目魚多刺的關係，有些孩童不喜歡吃，故漁業署與漁民團體正研發各類虱目魚加工食品，像是可夾在漢堡內的虱目魚排、最近有開發結合虱目魚的菜頭糕與碗糕，讓更多消費者品嘗本土出產、品質極好的虱目魚。

(中時 )