國片《返校》自上月20日上映，截至5日短短16天間，全台票房突破2億元。男主角曾敬驊與導演徐漢強昨參與唯一一場釜山影展映後活動，女主角王淨則在台出席金鐘獎，他們得知票房佳績都又驚又喜，因之前監製李烈表示：「看這週末有沒有機會過2億。」沒想到補班日的觀影熱度不減，比預期日期提前一天衝破2億元，他們更期待接下來國慶連假能讓票房持續加溫破3億。

曾敬驊首度參與國際影展，心情異常緊張，為了映後座談，他努力背韓文和觀眾打招呼，讓當地影迷相當驚喜，有人提問，當時為電影將頭髮剃成接近光頭的小平頭會不會覺得很犧牲，他表示如果是為角色就完全沒問題。雖仍是影壇新人，但會後已有人找他合照，並立刻成為粉絲追蹤他的IG。

釜山影展觀眾中有一半是遊戲迷，紛紛大讚電影還原度高，也有大陸、香港粉絲前往觀影，皆敲碗許願該片能在亞洲各地上映。王淨參加完金鐘盛宴後，6日早馬不停蹄飛到釜山與曾敬驊合體，雖然精神還不太好，但她已迫不及待和劇組一起品嚐道地韓式美食，一行人將於7日晚共同出席台灣之夜。

導演徐漢強、演員曾敬驊、監製李烈和李耀華共同出席釜山影展映後座談。（牽猴子整合行銷提供）

(中時 )