寶山鄉雙胞胎節，4歲多的謝萱平（右）和謝碩安（左）是龍鳳胎姊弟。（羅浚濱攝）

寶山鄉雙胞胎節，4歲的游晴琁（右）和游晴媗（左）姊妹穿唐裝出席。（羅浚濱攝）

寶山鄉雙胞胎節，從台北來的郭姓夫妻帶11個月大郭宥妡（右）、郭宥廷（左）龍鳳胎姊弟出席。（羅浚濱攝）

「能一次見到這麼多雙胞胎，只有寶山雙胞胎節！」今年進入第9年的寶山鄉雙胞胎節，有來自各地超過140對以上的大小雙胞胎或龍鳳胎，陸續來到寶山村雙胞胎井團聚，搭配寶山特產和美食攤位，現場人聲鼎沸，熱鬧滾滾。

寶山鄉長邱坤桶說，鄉內登記有案的雙胞胎有200多對，往年雙胞胎節都在十月十日雙十節舉辦，今年因辦鄉運關係，提早到6日展開，月前採取網路報名，因不限寶山鄉雙胞胎，不到1小時100對就報名額滿，昨並開放現場報名。

不少雙胞胎都精心打扮穿同款服裝，有唐裝、和服及牛仔造型等等，紛在雙胞胎井前合影留念，年齡最大的是寶山村68歲黃嘉正和黃嘉康兄弟，年紀最小的6個月大李涵幼和李柔芸姊妹。

住寶山村的何曉芬和何曉芳姊妹，年年都參加雙胞胎節，2人都說可以看到很多雙胞胎。新城村的盧明君說，她在大陸工作，這2年和當古箏老師的妹妹盧佳翎缺席，今年有時間一定要來參加。

「他是弟弟！」謝萱平和謝碩安是4歲多龍鳳胎，謝母說，姊姊比弟弟早出生1分鐘，一起唸幼兒園中班，姊姊很疼弟弟。

從台北來的郭姓夫婦帶11個月大的龍鳳胎郭宥妡、郭宥廷姊弟參加，夫婦倆說，看到這麼多大大小小的雙胞胎齊聚一堂，非常有趣。

邱坤桶指明年雙胞胎節進入第10年，宣布將擴大舉辨如期在雙十節舉行，全場上百對雙胞胎大合照後，大家相約明年再相見。

寶山鄉新城村雙胞胎盧明君（左）和盧佳翎（右）姊姐缺席2年，盛裝參加今年 聚會。（羅浚濱攝）

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