新竹市義消特搜隊在消防局教育訓練基地進行定期特訓。（市消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣府與國際獅子會300-G1區，6日在縣立體育館舉辦千人CPR宣導活動，新竹縣消防局全動全縣救護教官和志工，傳授1千多人學習實用的緊急救護技術。新竹市消防局辦理義消特種搜救隊訓練，運用救災救援技術守護新竹市。

新竹縣消防局日前榮獲消防署全國績優消防救護人員團體組「金質獎」，在OHCA送醫急救成功率實施CPR成績名列乙組第一。縣消防局長孫福佑希望這項技能能落實到民眾生活中，若遇到狀況就可救人一命。

活動邀請東元醫院急診科醫師林琪峻、簡振宇擔任總教官及副總教官，消防局出動全縣救護教官及合格志工共76人分組授課，讓1千多位 民眾分成76組進行訓練，讓大家記住CPR口訣「叫叫CD」，即叫患者、求救 、按壓和電擊。

竹市義消特搜隊有30名隊員在消防教育訓練基地進行定期特訓。義消總隊總隊長鄭宏輝說，去年遴選體能較佳義消，經7週56小時救援訓練及驗收後，義消特搜隊在去年5月正式成軍，是1支專業救災隊伍，有信心於災難發生的第1時間，整裝動員救災。

鄭宏輝並說，義消特搜隊成軍後每2個月做定期訓練，每半年1次整合訓練，檢視隊員體能狀況及操作裝備的熟練度，盼能保持救災動量，一旦發生重大災害，就能立刻協助警消挺進災區，投入救援行列。

(中時 )