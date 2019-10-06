桃園市蘆竹區19歲吳姓男子，18歲潘姓男子因缺錢花用，又想慶生，居然攔下1名移工，並以手機翻譯軟體詢問移工身上有多少錢，持安全帽將移工毆傷後，搶走1000多元，不過警方獲報，2小時就逮到2人，依法送辦。

警方指出，吳男、潘男想買酒慶生，但是因為錢包遺失，發現1名移工獨自騎乘電動車，因此臨時起意，成功拿到1000多元後，就開心去買啤酒，不料還沒開始慶祝，警方就上門逮人。

(中時 )