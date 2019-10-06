史上最憋腳洗劫 惡少搶移工藉助手機翻譯問「有錢嗎」 17:092019/10/06 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 外籍移工下班後行經蘆竹區海山路時，突然遭到19歲吳姓男子，18歲潘姓男子以安全帽毆傷，並且搶走身上現金。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市蘆竹區19歲吳姓男子，18歲潘姓男子因缺錢花用，又想慶生，居然攔下1名移工，並以手機翻譯軟體詢問移工身上有多少錢，持安全帽將移工毆傷後，搶走1000多元，不過警方獲報，2小時就逮到2人，依法送辦。 警方指出，吳男、潘男想買酒慶生，但是因為錢包遺失，發現1名移工獨自騎乘電動車，因此臨時起意，成功拿到1000多元後，就開心去買啤酒，不料還沒開始慶祝，警方就上門逮人。 (中時 ) #移工 #警方 #慶生 #多元 #男子 也許您會感興趣 推薦閱讀 重傷瀕死移工被丟包 童綜合醫院搶救送返故鄉 12:562019/10/02 社會 從生活照護到餐食準備 北市勞動局推薦勞雇攜手擬定照顧計畫 13:482019/10/02 生活 買工費要合法？移工團體斥仲介不應該再剝移工皮 17:122019/10/02 生活 買工費合法化？ 勞部：會議未達共識 04:102019/10/03 金融．稅務 斷橋移工殞命 蘇揆：遺憾、痛苦、慚愧 12:162019/10/03 政治 難掩哀痛 斷橋罹難移工家屬抵台 11:212019/10/04 社會 交通新制上路 清水警比手畫腳向移工宣導 13:232019/10/04 生活 騎電動車未戴安全帽開罰 楊梅警關懷移工勤宣導 16:302019/10/04 社會 移工涉施虐被看護者 勞動部：陳情屬實應循司法途徑 14:102019/10/05 生活 裝鎮定口音卻露餡 移民署一舉逮6失聯移工 17:452019/10/05 社會 社會熱門新聞 PO兒子刷了批韓台大生 韓粉爸親口說「慘況」 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 桃機地勤疑出包 空橋撞上日航波音787客機 - 社會 彰化溪湖彰水路3車追撞 2撞爛1翻覆 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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