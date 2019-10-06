新北市第12選區國民黨立委候選人李永萍繼9月淨海活動後，昨日改陸上淨灘，號召一百多位海洋志工，到新北市萬里區核二廠附近沙灘淨灘，成了另類造勢活動。李永萍表示，海洋垃圾仍須「治本」解決，她下一步就是拚進立法院，嚴格監督海洋垃圾「源頭減量」，為七星、瑞芳海洋及漁業盡心盡力。

李永萍為維護地方生態，6日上午，號召上百位志工至萬里區核二廠附近沙灘淨灘，除當地居民外，還有許多人帶著全家老小從台北市區來參加，民眾們一邊

們玩耍、一邊撿拾垃圾，現場氣氛相當熱絡。

李永萍表示，這場「晴空萬里淨海趣」共有1百多位關心環境永續的「海洋志工大隊」志願參加，包括萬里青溪婦女會、汐止婦女會等，很感謝志工成員這麼熱心，願意跟著她一起維護海洋生態。

這場淨灘活動共清出一百多袋垃圾，包括許多被海浪打上沙灘的木頭、樹枝、塑膠瓶等，總計7百多公斤，數量驚人，志工們將垃圾整理後，裝進大型專用垃圾袋，再由清潔隊派專車前來收走，

李永萍提到，「沒有人能夠隻手拯救海洋」，因此這場戰役需要每個人的參與、貢獻，「沒有人是局外人」，所有人都該落實垃圾源頭減量，她一定要拚進立法院，嚴格監督海洋垃圾的「源頭減量」，為七星瑞芳區海洋盡心盡力。

(中時 )