移民署苗栗縣服務站及專勤隊6日舉辦新住民模擬投票。〔苗栗縣服務站提供／謝明俊苗栗傳真〕

為避免新住民不諳台灣選舉法令而誤觸法網，移民署苗栗縣服務站及專勤隊6日結合苗栗縣選舉委員會、苗南區新住民家庭服務中心，共同舉辦「新住民模擬投票及反賄選宣導」，讓新住民瞭解我國的民主選舉制度，實際體驗投票流程。

苗栗縣服務站主任王驥在模擬投票演練活動中，首先向新住民說明，在明年1月11日選舉共有3張選舉票，包括總統副總統票、區域或原住民立法委員票及政黨票各1張。投票須攜帶國民身分證、印章及投票通知單，投票時不能亮票、撕毀選舉票或將選票攜出投票所外，更不能攜帶手機、攝影器材進入投票所等。

透過現場實地演練，讓新住民對於投票規定及流程有更深切的認識，活動中更鼓勵新住民利用中央選舉委員會官方網頁「新住民專區」，該專區設有英語、越南語、印尼語、泰語、菲律賓語及柬埔寨語等六國語言版本，讓新住民自行能上網認識選舉及投票，鼓勵新住民朋友可多加利用與查詢。

王驥並藉機進行「乾淨選舉」反賄選宣導，檢舉賄選有高額獎金，若檢舉正副總統候選人賄選，最高檢舉獎金高達新臺幣1,500萬元；檢舉立法委員候選人賄選，最高獎金新臺幣1,000萬元。呼籲新住民朋友一起拿獎金反賄選，淨化選舉風氣，若有發現賄選情形，可撥打檢舉專線0800-024-099。

(中時 )