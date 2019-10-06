大陸近年來廣推「粵港澳大灣區建設」帶來多許多發展機遇，搭配廣州推出的「60條惠台」政策，讓前往廣州發展的台商、台青能更快的融入該計畫，共創雙贏。台商表示，大灣區計畫與惠台政策帶來許多發展機會，反觀台灣經濟陷入停滯。他鼓勵台灣青年有機會可以前往大陸創業，增加自己的視野。

在廣州工作的台商非遺皮具工作者林俊億表示，自己1993年就前往大陸發展，當時在大陸做了許多文化方面的努力，也嘗試將中國的傳統元素融入皮包中，這無疑是個大膽的創新，當時這種做法在業內是不可思議的，不過產品推出後，就獲得廣泛的關注。也因在陸耕耘多年，廣州推出惠台政策後，廣州政府就主動聯繫希望他參與廣州惠台計劃。

林俊億表示，這20幾年來看到大陸不斷繁榮發展，反觀台灣經濟卻陷入停滯。他鼓勵台灣青年朋友可以加入粵港澳大灣區建設，結合廣州惠台政策，增加自己的視野。不過他提醒，台青要把自己的產品做到「精」，在小眾市場扎穩根，先在求生存，之後一定會越做越好。此外林俊億表示，現今大陸的網路越來越發達，尤其5G更是領先許多國家，因此只要產品夠好，透過網路行銷，不怕賣不出去。

近期局勢不穩的香港也是粵港澳大灣區的重要一環，林俊億表示，香港的示威抗議，確實讓香港經濟有些吃虧，且大灣區的佈局不會因為香港問題而受影響，因為大灣區是由廣州、佛山、深圳、珠海等地組成的，規模十分龐大。林俊億表示，一些發展較佳的香港藝術家，幾乎都已在大陸，因此香港這次動亂對他們影響不大。

對於民進黨推行的中共代理人法，讓許多台商直呼綠色恐怖，林俊億表示，台商會來大陸發展，有很大原因是因為台灣發展越來越差，台灣政府應該要努力發展經濟，而不是在一直在這種議題上打轉。他強調，經濟才是政府應該關注的重點。

(中時 )