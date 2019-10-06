李佳芬今(6)下午至板橋忠孝公園，為立法委員柯志恩站台。(吳亮賢攝)

貪食蛇車隊再現。(吳亮賢攝)

韓國瑜支持者搖旗吶喊。(吳亮賢攝)

國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬今(6)下午至板橋忠孝公園，為立法委員柯志恩站台，李佳芬致詞時表示，「如果不能幫下一代培養好的環境，是我們的罪過」，更指出大港演唱會令許多媽媽「放聲痛哭」，希望這社會應該是祥和、互相幫助的。

李佳芬指出，身為新北的媳婦，感謝鄉親一路支持，讓韓國瑜可以為鄉親貢獻，也感謝高雄鄉親，讓他可以再次回到政壇，「雖然這段路很坎坷，但這就是人生，也代表了台灣人的韌性。」

談起台灣教育，李佳芬分享自己在雲林從事教育20年的經驗，「過去我帶著學生走遍亞洲地區，參加很多教案競賽，我深深發現台灣孩子的質是如此的好，只要給他們養分，這些孩子是可以成龍成鳳的。」，李佳芬表示，我們這一代真的要好好努力培養下一代，「如果不能幫下一代培養好的環境，是我們的罪過。」

李佳芬也提及去年市長選戰時，有很多媽媽、太太們向她哭訴，很擔心孩子在學校所學，直說「我的孩子怎麼被教成這樣」，其中高雄的大港演唱會，更讓「很多媽媽放聲痛哭」。

李佳芬表示，自己是3個孩子的媽媽，十分了解大家所擔心的事，「我們希望這社會是祥和、互相幫助的」，李佳芬強調，「所以國瑜才說，我們賺到了錢、做好經濟，一定要做好兩件事情，第一是教育，好好培養下一代；第二，一定要好好照顧弱勢。」

(中時 )