在台灣，走在路上也能撞見「最美風景」！知名直播主出身的奎丁，其精緻美貌與E罩杯火辣身材，讓許多男粉絲為之著迷，被封為「雅典娜女帝」，如今她事業多元發展，開設了個人YouTube頻道，拍片常挑戰不同題材，她也積極經營社群網站，不藏私分享美照與生活點滴，日前奎丁在IG限時動態訴說個人困擾，同時分享了「實際照片」，影像曝光後竟讓她狂收粉絲私訊！

奎丁的IG帳號有近20萬追蹤人數，是名符其實的人氣網紅，然這樣的她，有著讓人羨慕的「日常困擾」，她日前在限時動態貼出一張日常生活照，照片中她穿著短版襯衫配短裙，側著身體站在路邊，乍看很平常的一個場景，但卻有著超大亮點，那就是她胸前的釦子。

奎丁這張日常照，可以發現她襯衫前胸釦子出現開口，整個被她的E級神乳撐爆，她也表示「現在才發現，好多照片裡的扣(釦)子都爆了」，接著又立刻貼出一張對話截圖，原來是釦子炸裂照曝光後，她馬上收到粉絲回應的私訊，其中，有人分析「你一定很會縫釦子」，她也俏皮回應：「你怎麼知道！這可是我日常必備技能呢」。

(中時電子報)