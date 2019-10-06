季節轉換之際，天氣忽冷忽熱，許多人出現頻繁腹瀉，以為吃壞肚子或腹部受寒，醫師提醒腹瀉超過3個月，伴隨腹痛、體重減輕或發燒等症狀，可能罹患難纏的「發炎性腸道疾病」，提高大腸直腸癌的風險！

台灣小腸醫學會今(6日)在台北舉辦「對抗發炎，我能出招」衛教講座，邀請專科醫師和營養師介紹發炎性腸道疾病的症狀警訊、治療新進展和營養照護方法。

台灣發炎性腸道疾病病友會會長楊式光分享，34歲小兒子在大學突然頻繁腹瀉，體重從98公斤瘦到50公斤，且有肛裂與肛門廔管，多次進出醫院查不到病因，最後膀胱也長出廔管，小便尿出菜渣，後來確診為「克隆氏症」。

發炎性腸道疾病是專科醫師覺得棘手的病，幸好隨著醫學進步，楊會長的小兒子切除30公分小腸、裝設肛門造口與生物製劑治療，不僅完成大學課業，工作也闖出一片天。

林口長庚胃腸科主任蘇銘堯表示，發炎性腸道疾病是自體免疫性疾病，因腸道免疫系統過度反應與錯誤識別引起，目前國內患者約4千多人，相較於1998年的139人，成長將近30倍。

發炎性腸道疾病好發於20至40歲，依發炎部位和型態，可分為「克隆氏症」、「潰瘍性結腸炎」，兩者症狀表現不太相同。致病成因不明，主要與體質的遺傳有關或是生活環境有關，例如飲食或嬰幼兒有腸道感染，因此是多因性。

仁愛醫院副院長暨消化內科主任陳冠仰指出，克隆氏症常發生於小腸或大腸，侵犯腸壁較深，以腹瀉、腹脹和腹痛為主，疼痛多在右下腹部。潰瘍性結腸炎侵犯直腸與大腸黏膜層，患者明顯腹瀉、血便與腹痛症狀，疼痛部位多在左下腹。

蘇銘堯說，早期7、8成的病人接受手術，解決嚴重併發症問題，現在因有較好的藥物控制疾病，如果控制得宜，病人可免切掉腸子的併發症，因此及早診斷、接受藥物治療有助減少併發症與復發。

(中時 )