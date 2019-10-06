總統和立委選舉剩下倒數90多天，民進黨主席卓榮泰6日展開「73選區大競走」首站到新竹市輔選立委參選人鄭宏輝，寫上「自由香港、民主台灣、永垂不朽」12字，貼在東門城連偎 牆上，表達聲援香港，支持「反送中」的立場。

卓榮泰以電影V怪客「面具底下是一座血肉之軀，但是面具底下，還有一種打不死的理念」的台詞，認為香港市民蒙著面走上街頭，血肉之軀當然抵不過港府的槍砲與警棍，但面具底下的理念，卻可以為香港未來的民主自由，再做更多的爭取。

卓榮泰認為，在台灣上街遊行抗議，不管有沒有蒙面，都不能違法，香港則是不管你有沒有蒙面，都不能去爭取自由民主，香港問題已成「流血的鎮暴」，不是蒙不蒙面問題，香港已變成民主大退步，民主開倒車的情況，我們不願意看到這樣。

卓榮泰並以新竹市連儂牆，未像其他地方遭到破壞，代表新竹市民主成熟，可接受不同意見。強調他全省73個選區大競走，第1站就到新竹市輔選，是要向大家力薦有5屆市議員資歷的鄭宏輝，並要鄭宏輝與竹縣鄭朝方和周江杰2位立委參選人聯合作戰，與總統蔡英文競選要高度密合，打出最好的成績。

民進黨立委院總召柯建銘和市長林智堅也強力為鄭宏輝背書，柯建銘強調明年總統和立委選舉，民進黨定調為「抗中保台」，蔡英文總 要連任，鄭宏輝當選，民進黨立委就過半。卓榮泰等人手持「我在新竹，我反送中」等標語，高喊口號後結束這場為鄭宏輝造勢的活動。

(中時 )