嘉義縣政府歡迎大家國慶連假來嘉義逛逛。（張毓翎攝）

導覽解說員講述朴子市內厝里龍樹亭故事。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁6日也來到朴子市內厝里龍樹亭，進行「來嘉追劇小旅行」宣傳，由於台劇《用九柑仔店》、《天之蕉子》暴紅，全台吹起一股懷舊風，嘉義縣文化觀光局看準這次的熱潮，串連各個拍攝場地，於4天國慶連假，推出「追劇專車」，目前僅剩5個梯次能報名，有興趣的民眾千萬不要錯過。

文觀局表示，於這個月10、11、12、13、19日，共計開放5個梯次、每梯最多40人，聘請專業的導覽解說團隊帶著遊客到劇中最夯的拍攝場景，包括六腳苦楝樹綠色隧道、慶和柑仔店、潭墘社區、朴子內厝里龍樹亭、清木屋、配天宮、蒜頭糖廠蔗埕文化園區及柿子哥農場等地，跟著台劇一起去旅行，

嘉義縣長翁章梁6日化身觀光推廣大使，與立委蔡易餘等人一同迎接第3梯次的遊客，翁章梁還贈送到訪遊客復古大型棒棒糖等小禮物，讓他們留下難忘深刻的回憶；此梯次有位來自台中的洪小姐說，參加原因除了台劇，也是想體驗嘉義在地風俗民情，比預期還更好玩、有趣。

文觀局指出，此次結合《用九柑仔店》、《天之蕉子》推出的追劇小旅行，報名遊客中有74％比例為外縣市遊客，中北部遊客更占42％，顯現這樣的特殊議題觀光在國旅市場具備高度吸引力。

翁章梁表示，近期討論度非常高的台劇，其主要場景在嘉義拍攝，縣府規畫「追劇專車」，藉此向外地遊客宣傳嘉義的特色景點，目前每梯人數皆暴滿，此外，嘉義山、海美景眾多，歡迎大家連假來嘉義逛逛。

(中時 )