阿里山受鎮宮6日為太子爺祝壽，阿里山賓館特地請到由留歐小提琴博士葉哲睿領軍的嘉義市交響樂團演奏弦樂，4位音樂家所用的每把提琴都是超過百年的名琴，總價近千萬元，這場太子爺的生日音樂會不同凡響。

文化部、嘉義縣政府、嘉義縣表演藝術中心與阿里山賓館合作，自9月28日至12月8日每周六、日，在1913阿里山舊事館，舉辦「森情樂章」活動，邀請嘉頌重奏團、嘉義市交響樂團、三昧堂木偶劇團、嘉義民族管弦樂團、不可無料劇場、綻樂樂集等7個表演團體接力上山展演20場，展現嘉義在地藝術團隊的能量。

6日剛好是受鎮宮太子爺生日，特別商請葉哲睿博士率領的嘉義市交響樂團到受鎮宮演奏弦樂四重奏《阿里山之歌》、《生日快樂》歌為太子爺祝壽，用西方古典樂為神明祝壽，中西文化相遇，吸引國內外遊客好奇圍觀。

葉哲睿是維也納音樂暨表演藝術大學小提琴博士，所率團員是歐美等國家學成歸國的音樂家，琴藝高超，4把提琴都來自義大利克里蒙納（Italy Cremona）1880至1919年間，4把百年名琴總價近千萬，讓太子爺及遊客一飽耳福。

(中時 )