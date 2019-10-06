同安寮十二庄請媽祖傳統藝陣復興，安村的菜園角武夜館金獅陣，已有百年，演出威猛、與眾不同的開口獅。（吳敏菁攝）

「同安寮十二庄請媽祖」是彰化縣的無形文化資產，12庄15間宮廟遶境請媽祖，從清道光11年至今已有188年歷史，為了將文化活起來，宮廟也復興百年陣頭，6日在福興鄉福安宮廟埕大會演，開口獅、南唱北拍等都是全台罕見，保存了薪傳的火種。

「同安寮十二庄請媽祖」納入無形文化資產後，積極開始復陣計畫，向文化部爭取補助，加上縣府、地方自籌等48萬元經費辦理。

彰化縣縣長王惠美期許十二庄15頂神轎都有自己陣頭，呈現宮廟特色，並指出專家預估，人工智慧興起，未來5年20％的產業會消失，自然生態與文化傳承是極具使命的工作，有興趣、有意願的人來參與，未來一定特別不一樣。

縣府也配合挹注同安寮十二庄請媽祖民俗活動紀錄片、學童鄉土教材費用，鼓勵其陣頭文化延續傳承。

今天陣頭大會演，讓人看多采的陣頭內涵，同安村菜園角武夜館金獅陣已有百年歷史，演出威猛、眾不同的開口獅，老師傅也表演即將失傳的「空拳」。

埔鹽鄉西勢湖的錦成閣高甲團，團齡也有150年，南唱北拍是全台碩果僅存的傳統技藝。埔鹽鄉盧厝普安庄八音吹則在50年代成立，再次振興。同安菜園角同樂軒北管隊也有百年歷史。

還有，中西勢千里眼和順風耳神將團、傳統舞蹈團、頂西勢轎前鼓等，宮廟陣頭新舊成員匯聚成一股新血，使過往盛極一時的傳統藝陣再現風華。

(中時 )