李欣恬／專訪

曾和麥可．傑克森、昆西．瓊斯等多位巨星同台的傳奇貝斯手亞伯拉罕．拉伯里爾，雖高齡72，仍遠渡重洋隨《可可夜總會》墨西哥樂隊首次來台，一周內在北高兩地快閃，與樂迷同樂，他表示，與音樂為伍一輩子，「音樂就是我的信仰，音樂是從心發出、上天給人的禮物，所有的音樂，都能幫助人成為更好的人。」

亞伯拉罕說，他從小在墨西哥成長，演奏《可可夜總會》的音樂，就像是回到他的童年生活。他的父親來自宏都拉斯，是作曲家和吉他手，自然而然地，亞伯拉罕自小就在家中接受音樂訓練，他的演奏跨越爵士、拉丁、搖滾等不同類型音樂，同時也參與電影原聲帶錄製，包括《可可夜總會》、《超人特攻隊》、《料理鼠王》和《冰雪奇緣》等。

亞伯拉罕幽默表示，選擇彈貝斯有個特別的原因，「低音就是根音，每個和弦的屬性都以根音為主，這是全世界唯一不會出錯的樂器，我們彈了什麼，別的樂手就要跟進。」

話鋒一轉，亞伯拉罕說，他曾受到前輩啟發，「我不希望你覺得自己演奏低音樂器，會覺得邊緣化，事實上，演得好的貝斯手，就像是為所有樂手、歌者蓋了一棟好的房子，把大家聚集在一起，這就是貝斯的魔力。」

亞伯拉罕說，音樂家是帶著任務來世上，幫助人忘卻他們的煩惱與勞苦，「但音樂並不會拯救音樂家，反而讓音樂家更貼近人性本質，更把生命的本質看得清楚些。」

把音樂當作信仰，亞伯拉罕更珍惜每一次練琴的機會，「即使是日常的音階練習，非常枯燥，仍要帶著覺知，去感覺音樂的流動，如此一來，正式上台時，就會自然地把這樣的感受帶到舞台，帶給觀眾真正的音樂。」

亞伯拉罕認為，應該要看重每一次的演奏機會，「當作最後一次演出，做到最好。」亞伯拉罕說，台下的觀眾，很可能因為聽了這次演奏而受到感動，「也許你覺得自己演得不好，但台下觀眾很可能不會記得你不好，而是聽見你演得好的部分，受到感動，並永遠記得。」

(中時 )