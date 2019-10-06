10月5日香港蘇富比2019年秋拍「現代藝術晚間拍賣」在香港會議展覽中心登場，常玉生前最後一件裸女作品，也是傳世最大尺幅的裸女油畫之一，《曲腿裸女》最終以近1.98億港元（含買家傭金，約合7.82億元新台幣）成交，超越2011年《五裸女》的1.28億港元，再次締造常玉個人拍賣紀錄的新猷。

蘇富比官網上顯示，常玉《曲腿裸女》，油彩纖維板，1965年作。122.5x135cm，10月5日2019香港蘇富比秋拍成交價：1.98億港元。《曲腿裸女》誕生於1965年4月，是常玉最後一件裸女作品，堪稱其人生終極鉅作。

《曲腿裸女》亦為常玉最具代表性的藝術豐碑：不僅被常玉選用於最後一次個展的邀請函封面，更常見於藝術家油畫全集及其他重要出版，誠為經典中之經典。

常玉在畫作背後落款、標年代，並寫下：「如果在當其時不遭窮困，勤於作畫，不致等到今日始成，則早到成熟期矣，萬歎。特此作記，時在一九六五 四月。」

(旺報 )