引爆香港社會動盪的反送中事件跨海影響台灣，台南市發生首件連儂牆紙條留言遭撕毀事件，成大光復校區門口連儂牆紙條5日上午遭人撕毀10多張，學生傍晚報案，警方6日上午逮到7旬俞姓老翁，他稱黑白海報貼牆不好看，才動手撕毀。
成大光復校區門口設立10多面連儂牆，被民眾貼滿抒寫支持香港反送中的字條與海報，學生5日卻發現部分遭人撕毀，傍晚就到警所報警。
警方循線追查，發現俞姓7旬老翁十分可疑，6日一早派人守株待兔，看見神似嫌疑人的俞翁出現，上前詢問，他坦承作案，警方將他帶回派出所調查。
俞翁每天清晨都會到成大校園運動，最近經過光復校區門口時，對原本漂亮的紅磚牆被貼滿黑白海報與貼紙，感到難看與厭煩，5日上午才會動手撕下10多張海報與字條。
針對連儂牆部分海報遭毀損事件，成大強調校方保持行政中立，尊重言論自由的立場。
台南市長黃偉哲感謝警方迅速抓人破案，強調台南市是個享有言論自由的城市，無法接受破壞言論自由者，一定會依法辦理。
影片：https：／／youtu.be／SZI730I9g3k
(中時 )
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