金車大塚藉由舉辦寶礦力水得路跑打造高專業度、高CP值、高趣味性的三高賽事，吸引眾家好手同台較勁。(金車大塚提供/陳筱琳傳真)

第2屆寶礦力水得路跑賽今天上午在台北市大佳河濱公園開跑，熱愛運動的民眾甩開昨日補班憂鬱，在寶礦力青春女團應援下活力滿滿地完成挑戰，還有跑友扮成英雄角色，為現場增添更多趣味。

本屆寶礦力水得路跑除了原有的4公里、10公里組別，今年新增距離更長的21公里組，搭配NRC專業訓練、NRC Pacer 專業領跑列車，提升整體賽事專業度，且10公里和21公里完賽跑友可以獲得NRC限量聯名禮，還能參加ANA台北-東京來回機票、日本珠寶festaria TOKYO鑽石項鍊等高達500萬元的精美獎品供跑友抽獎。

寶礦力水得想藉由路跑拉近人與人的距離，讓跑友參與過程更開心，今年賽道安排許多互動拍照牆，跑友只要拍照上傳臉書或Instagram還可再抽跑步機，賽後應援派對更創新推出「足撞球歡樂體驗」跟「寶礦力天堂路」。

超高人氣的百萬訂閱Youtuber「滴妹」，首度擔任路跑大使，今天更接下4公里組領跑員的重責大任，率領眾多跑友熱血開跑，從沒參加過路跑的「滴妹」表示：「今年是我的運動年，為了這次的路跑特地做了一些訓練與健身，雖然只是擔任領跑，但看到大家那麼熱情，未來也會想要挑戰完成整趟賽事。」

除了「滴妹」，寶礦力水得更邀請寶礦力青春女團一同到場，在賽事過程中與跑友們做最近距離的互動、盡情享受路跑樂趣，讓現場應援氛圍更全面，金車大塚總經理安達裕紀亦親自參與21公里賽事，藉行動傳達期望活動一年比一年專業，未來目標加開全馬42公里組，晉升為專業賽事。

(中時電子報)