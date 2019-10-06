前立法院長王金平（左）下午參加雲林阿善師武藝群英會，和前立委張嘉郡（右二）握手致意。（許素惠攝）

前立法院長王金平下午參加2019雲林縣阿善師武藝群英會，對自己參選總統還是很有信心，強調最後風頭起，勢頭就起來，完全決定於人民的看法和感受而已。也坦承有和郭台銘通電話，但不提議立委人選，因為不想提自己喜歡的人影響國民黨立委選情。

對於蔡英文總統民調一直穩定領先，是否會影響第三勢力與國民黨的發揮空間？王金平表示，要看人民對於候選人提出的主張與理念的感覺，怎樣才是對國家與人民最有利的政策主張才是最重要，最後還是決定於人民的選擇，「慢慢看嘛！不用著急」，最後風頭起，勢頭就起來，完全取決於人民的看法和一個感受而已。

至於很多韓粉要他退出國民黨，他則淡淡回以「再說吧！」會不會代表親民黨參選總統，王金平則說，現在怎麼發展都不知道，就隨著因緣走，副手則等到真正有參選的機會才想，不必現在就著急，明天可以決定的事情，明天再決定。

王金平也坦言有跟郭台銘打電話聯絡，但純粹說Hello而已，雖有講到立委部分，但他不可能幫忙提議人選，因為他提出來的人選一定是他比較喜歡的人，最後總是跟國民黨提出來的人有衝突，他不要做這樣的事，這樣會傷害到同志，他希望同志都當選。

記者問會去幫國民黨選立委的同志助選嗎？王金平表示，到時候再看，人家如果沒有叫他、沒有要求，他若自己跑去，也不知道人家喜不喜歡。

(中時 )