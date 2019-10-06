新疆天山深處鞏乃斯秋景唯美動人。（照片取自中新網）

進入10月，新疆鞏乃斯國家森林公園內，山巒、森林、河流、草甸都被濃郁的秋色所覆蓋，蒼翠的雲杉林、橙黃相間的樺樹林，草甸休憩的犛牛，大自然的色彩在這座山谷融匯，演變出了最動人的秋色。（照片取自中新網）

(旺報 )