新疆天山深處鞏乃斯秋景唯美動人 20:112019/10/06 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新疆天山深處鞏乃斯秋景唯美動人。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新疆天山深處鞏乃斯秋景唯美動人。（照片取自中新網） 進入10月，新疆鞏乃斯國家森林公園內，山巒、森林、河流、草甸都被濃郁的秋色所覆蓋，蒼翠的雲杉林、橙黃相間的樺樹林，草甸休憩的犛牛，大自然的色彩在這座山谷融匯，演變出了最動人的秋色。（照片取自中新網） (旺報 ) #森林 #草甸 #秋色 #新疆 #樹林 也許您會感興趣 推薦閱讀 廁所又破又臭 樹林、新莊、鶯歌6國小獲教育部諾改善 14:462019/10/02 生活 樹林站前廣場漏電電飛小狗 緊急開挖修補 16:232019/10/02 社會 疑路燈漏電 寵物慘遭電擊 04:102019/10/03 地方新聞 藝術森林計畫 打造台南百座美館 04:092019/10/05 焦點新聞 雙十連假何處去？ 首選台中優惠多 12:052019/10/06 生活 新北樹林首例登革熱 成大群聚再增1例 16:432019/10/06 生活 兩岸熱門新聞 港警金鐘射多枚催淚彈 驅散人群 - 兩岸 美俄陸日 全球軍力榜四天王 - 焦點新聞 - 旺報 陸「嫦娥四號」和「玉兔二號巡視器」完成第十月晝工作 - 兩岸 - 旺報 2020後 陸將加速推兩制協商 - 兩岸新聞 - 旺報 新疆天山深處鞏乃斯秋景唯美動人 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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