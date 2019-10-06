兩名秘魯籍中年男子來台觀光，卻涉嫌在台北市各大餐廳及咖啡廳，趁民眾不備竊走隨身包包、相機等財物，有被害人甚至被偷走要價卅萬元的單眼相機，北市大安警分局循線掌握身分並通報境管，兩嫌昨欲出境時被航警攔下，警方依竊盜罪嫌移送北檢偵辦，檢察官訊後聲押。台北地院認為，2嫌涉嫌重大，供述不一，有逃亡及串供、反覆實施犯罪之虞，裁定2嫌羈押禁見。

警方調查，兩嫌來台旅遊十一天，住便宜膠囊旅館，卻在各餐廳、咖啡廳，甚至是五星級飯店大廳，一人把風、一人行竊，偷走分心滑手機民眾財物。警方查出身分後通報境管，昨在機場逮人，在他們身上起獲花剩的兩萬餘元贓款及兩台共價值近百萬的專業相機，除將兩嫌移送北檢聲押外，另懷疑兩嫌還涉及多起竊案，擴大清查中。

台北地院表示，兩位秘魯籍被告經訊問後，一位僅承認部分犯行，另一人大致均坦承犯罪，參酌被害人證述、監視器錄影畫面、扣案贓物等證據資料，足認兩人均涉犯竊盜、加重竊盜罪嫌，犯罪嫌疑重大，且兩人均係外國籍人士，在台無固定住居所，有逃亡之虞，加上二人供述互有歧異，有勾串共犯之可能性。

北院表示，兩名被告涉嫌自今年9月26日至30日止，短短5日內涉犯4件竊盜、加重竊盜犯行，足認兩人有反覆實施犯竊盜罪、加重竊盜罪之高度可能性。因此裁定兩人均應予羈押並禁止接見、通信。

(中時 )