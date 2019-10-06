昨（5）日在第54屆電視金鐘獎頒獎典禮，特地從韓國邀請來的男神丁海寅，讓不少現場電視人都相當激動，也點綴了金鐘星光。2013年出道的丁海寅在韓國擁有高人氣，更是韓國著名的美男思想家丁若鏞的第六代玄孫，《中時電子報》整理出5個愛上「暖寶寶」丁海寅的理由，帶你一起愛上「國民年下男」的世界。
一、1988年4月1日出生的他 今年已是31歲的歐巴
雖然被譽為「國民年下男」不過1988年出生的他，今年已經是31歲的歐巴，童顏讓他看起來還是像20代的弟弟，21歲就主動入伍當兵的他，出道至今也能專心在演藝事業上，沒有兵役的困擾。
曾經在受訪時說：「因為生日是愚人節，每年生日都會被開玩笑。」這點讓人感到相當有趣，但也造就他的好脾氣。
二、從AOA BLACK的MV當中出道，並在《經常請吃飯的漂亮姐姐》爆紅
2013年丁海寅從同公司的韓國女團AOA的限定子團AOA BLACK的MV出道，隨後每一年都有作品及曝光，也漸漸受到關注。《經常請吃飯的漂亮姐姐》，擔任男主角徐俊熙，劇中喜歡比自己年長的女性，姐弟戀成功引起話題，隨後在《春夜》也再度和姊姊型女星韓志敏搭檔演出。
三、出身名門，祖先就是花美男
丁海寅是韓國著名的思想家丁若鏞的第六代玄孫，丁若鏞是朝鮮時代的花美男，出身名門的他，家教有一定保證。
四、當兵時瘦了12公斤擁有結實肌肉
丁海寅曾在戲劇中展現結實肌肉，最經典的例子就是《機智牢房生活》的劉廷宇角色。
五、臉蛋天才「暖寶寶」
昨晚劉以豪形容是暖寶寶的丁海寅，花美男長相男女通吃，更是昨天紅毯星光大道的「紅毯第一帥」，更是零死角的微笑大師。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。