昨（5）日在第54屆電視金鐘獎頒獎典禮，特地從韓國邀請來的男神丁海寅，讓不少現場電視人都相當激動，也點綴了金鐘星光。2013年出道的丁海寅在韓國擁有高人氣，更是韓國著名的美男思想家丁若鏞的第六代玄孫，《中時電子報》整理出5個愛上「暖寶寶」丁海寅的理由，帶你一起愛上「國民年下男」的世界。

丁海寅昨（5）日現身電視金鐘獎，掀起一陣狂熱。（圖／三立提供）

一、1988年4月1日出生的他 今年已是31歲的歐巴

雖然被譽為「國民年下男」不過1988年出生的他，今年已經是31歲的歐巴，童顏讓他看起來還是像20代的弟弟，21歲就主動入伍當兵的他，出道至今也能專心在演藝事業上，沒有兵役的困擾。

曾經在受訪時說：「因為生日是愚人節，每年生日都會被開玩笑。」這點讓人感到相當有趣，但也造就他的好脾氣。

丁海寅。（圖／翻攝自丁海寅IG）

二、從AOA BLACK的MV當中出道，並在《經常請吃飯的漂亮姐姐》爆紅

2013年丁海寅從同公司的韓國女團AOA的限定子團AOA BLACK的MV出道，隨後每一年都有作品及曝光，也漸漸受到關注。《經常請吃飯的漂亮姐姐》，擔任男主角徐俊熙，劇中喜歡比自己年長的女性，姐弟戀成功引起話題，隨後在《春夜》也再度和姊姊型女星韓志敏搭檔演出。

丁海寅在韓劇《春夜》中搭檔韓志旼。（圖／翻攝自丁海寅IG）

三、出身名門，祖先就是花美男

丁海寅是韓國著名的思想家丁若鏞的第六代玄孫，丁若鏞是朝鮮時代的花美男，出身名門的他，家教有一定保證。

丁海寅相當可愛。（圖／翻攝自丁海寅IG）

四、當兵時瘦了12公斤擁有結實肌肉

丁海寅曾在戲劇中展現結實肌肉，最經典的例子就是《機智牢房生活》的劉廷宇角色。

丁海寅在韓劇（左圖）中曾多次展現好身材。（圖／翻攝自Youtube）

五、臉蛋天才「暖寶寶」

昨晚劉以豪形容是暖寶寶的丁海寅，花美男長相男女通吃，更是昨天紅毯星光大道的「紅毯第一帥」，更是零死角的微笑大師。

丁海寅在韓國人氣相當高。（圖／翻攝自丁海寅臉書）

(中時電子報)