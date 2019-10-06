高市腦性麻痺協會6日舉辦公益園遊會，腦麻兒帶領全體民眾體適能運動。（高市腦性麻痺協會提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市腦性麻痺服務協會12日攜手國際扶輪3510地區，在高雄凹子底公園舉辦「扶輪與腦麻零距離」公益園遊會，呼籲大眾多關懷腦麻患者，最後募得180萬復健專車給該協會，期待能拋磚引玉，吸引更多個人、團體送暖。

活動中，由12位取得街頭藝人證照的高雄腦麻協會腦麻兒所組成的「飛揚天使樂團」，跨越身體障礙，敲打著樂器，突破肢體障礙，跳動的音符撫慰著每位長者的心。協會指出，這些團員零音樂基礎，在蔡宜倫老師帶領下，苦練多年學習這項一技之長。

高雄市腦性麻痺服務協會理事長陳宇杉表示，園遊會有來自全台各地的腦性麻痺朋友齊聚一堂，讓腦性麻痺朋友有機會增進與社會大眾接觸的機會，還可以提供一個舞台，讓腦性麻痺團隊展現平時學習的各項才藝。

國際扶輪總監張鴻熙說，為響應世界腦麻日，扶輪社與協會一同為腦麻兒傳遞正能量，藉此舉辦公益園遊會活動引發社會大眾集思廣益，除向社會大眾宣導及認識腦性麻痺外，更落實對身心障礙者的生活權益，讓他們有機會走出戶外與人互動，增進社會參與。

公益園遊會號召全台將近100個扶輪社，現場參與民眾達1500人，透過這場盛大活動，募資添購180萬「慢飛天使復健專車」致贈給高雄腦性麻痺服務協會，以擴大服務更多腦麻兒。

(中時 )