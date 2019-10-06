高市「體感重裝部隊」進駐鳳山，吸引不少大小朋友參與。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市「體感重裝部隊」進駐鳳山，吸引不少大小朋友參與。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市經發局主辦2019體感嘉年華系列活動，最火熱的「體感重裝部隊」貨櫃車10月4日至10月6日巡迴至鳳山曹公圳水岸公園廣場，吸引AR／VR科技迷到現場爭相排隊體驗，延續岡山場及旗山場萬人參與的熱潮，民眾不畏炎熱的天氣在貨櫃車上盡情享受最新的體感科技饗宴。

現場體驗的學童及民眾表示，非常高興能就近體驗高水準的AR／VR體感科技，除此之外，整場活動還有豐富的周邊小遊戲，包含KOSMOS可愛太空人紋身貼紙、活動APP內的AR拍照功能及抽獎的火箭，讓現場民眾感受到嘉年華熱鬧的氛圍。

經發局表示，這次的體感嘉年華系列活動中，特別讓「體感重裝部隊」採巡迴模式展示，讓民眾盡情享受最新最潮的AR及VR應用與服務，透過體感科技改善生活品質、增強藝文感受、讓許多不可能都變成可能。

這次邀請到國際體感大廠HTC、Acer、仁寶電腦、資策會進行體感應用展出， VR遊戲打怪、智能互動運動、5D飛輪、英文教室與科學物理實驗場就在現場，趕快揪親朋好友一起來玩。

「體感重裝部隊」將在10月9日至10月13日壓軸在高雄輕軌光榮碼頭站旁海邊路與大家碰面，這場更加碼加入HP惠普最新的VR頭盔展示以及文藻外語大學、正修科技大學、屏東大學等南部7所大學最新的VR遊戲於透明展間讓民眾免費體驗，每天早上11點到晚上7點，邀請大家一起來參與體感科技豪華饗宴。

除了重裝部隊外，現場還邀請到HTC、智崴集團、叁式黃韻玲、林強等各界精英一同打造跨界感官體驗「DIGI WAVE」，結合VR及AR技術，以視覺、聽覺、嗅覺多感體驗，帶領參觀者沈浸式感受不思議的奇幻科技海洋世界，雙十連假一起相揪到高雄追浪吧。

活動巡迴詳情請至https：／／reurl.cc／ZnO0Ma查詢，或下載KOSMOS FESTIVAL 高雄體感嘉年華APP，iOS： https：／／reurl.cc／GkV9Ly；Android：https：／／reurl.cc／A1qx43。

(中時 )