鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九、前行政院長江宜樺，今日共同出席由前台東縣長黃健庭分享台東治理經驗的演講活動。郭台銘表示，從一開始打算參選總統時，就已經鎖定黃健庭為副手人選。

前行政院長江宜樺表示，在三個月前主動聯絡邀請黃健庭出席演講，分享縣政治理經驗。而在一個月以前開始宣傳這場活動不久，即傳出原來郭台銘曾打算邀請黃健庭擔任副手搭檔競選正副總統。

郭台銘表示，當初會挑選黃健庭擔任副手，除了能力以外，也看中黃健庭的特質。郭台銘說，接觸觀察黃健庭後，發現黃健庭的夫人從未干涉縣政，郭台銘表示，台灣政壇的夫人干政屢見不鮮，像馬前總統夫人周美青、黃健庭縣長夫人這種從不干政的特質，值得好好學習。

郭台銘表示，當初會晤邀請黃健庭擔任副手後，黃健庭主動表示這件事要保密。郭台銘也提到，因為黃健庭有國民黨基因，因此是忠黨愛國，但郭台銘說，我和黃健庭不一樣，我是愛國忠黨。

郭台銘說，去年台積電創辦人張忠謀代表台灣參加亞太經濟合作會議(APEC)時，曾和美國副總統彭斯(Mike Pence)談到，希望台灣能與美國簽署經貿協議。而郭台銘透過私下管道得知，美國遲遲不談，是因為對台灣政府在開放美豬美牛的問題上有所埋怨。郭台銘表示，用開放美豬美牛換與美國簽署經貿協定，他有他克服的想法，但郭台銘說：「在台灣，在初選的時候，大家不願意聽這些理性的討論。」

郭台銘表示，如果當選總統，第一件事就是跑美國去白宮談自由貿易協定(FTA)，跟北京談服貿、貨貿，也要到日本去簽(FTA)。郭台銘說，若可以和美國談成FTA，全世界的門就開了。

郭台銘表示，黃健庭有幾點讓他欣賞的地方：1.用人唯才不分黨派；2.有商業實務工作經驗，也了解中小企業的困境；3.黃健庭對建設有長遠的規劃。此外，郭台銘表示，黃健庭覺得國家發展，經濟是最重要的，這點是讓兩人一拍即合的原因。

最後，郭台銘表示，他宣布不選總統了，對黃健庭是有點抱歉，也不解國民黨為何不重用黃健庭這種人才。但郭台銘說，兩年後，台北市長柯文哲也要退休了，他認為黃健庭非常夠格當台北市長。

(中時 )