服飾品牌J＆NINA在統領廣場推出「揮出人生精彩全壘打.傳遞愛與感謝心」特別活動，將捐贈統領店當月營收5％給龜山國小少棒隊。（賴佑維攝）

為了協助龜山國小少棒隊，服飾品牌J＆NINA在統領廣場推出「揮出人生精彩全壘打.傳遞愛與感謝心」特別活動，將把當月活動營業額 5％捐贈給球隊。總監郭珮玲表示，棒球是台灣人童年的記憶，因此決定將當月營收的5％作為學校發展棒運的經費。

郭珮玲也說，這群「小鮮肉」相當活潑又可愛，充滿著活力。而J＆NINA除了設計賞心悅目的服裝外，也一直都有運動系列，希望此次支持龜山國小少棒隊，讓學校棒運越來越好。原本預計捐出統領店的當日營業5％，郭珮玲也加碼成當月。

此外統領廣場全新改裝開幕滿1周年，2019舉辦1st週年慶《ONE眾矚目》活動，即日起至10月31日止。利用全新APP上線會員活動首次下載加送100元創造超高回饋。也推出全館滿4000元送400元；首5日當日累計滿10000加送200元，詳情可至統領廣場官方網站查看。

(中時 )