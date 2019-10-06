▲全省各地神尊逐一在埔里瀛海城隍廟前向城隍尊神致意。（楊樹煌攝）

▲豐原城隍廟的城隍爺，在埔里遶境活動中，搭乘百年傳承日式神轎，因屬全台唯一，也最受矚目。（楊樹煌攝）

▲埔里鎮瀛海城隍廟入火安座，立委馬文君（左）與民政處副處長賴瓊美在神尊遶境起駕前燃點起馬炮。（楊樹煌攝）

▲埔里鎮瀛海城隍廟城隍爺入火安座大典，立委馬文君為神轎護持起駕。（楊樹煌攝）

▲全省各地城隍爺在埔里歡樂遶境的特色神將陣頭文化。（楊樹煌攝）

在921大地震全毀，歷經20年積極募款，籌資2億餘元、逐年進行重建竣工的南投縣埔里鎮瀛海城隍廟，今（6）日舉行城隍爺神像的入火安座大典，場面盛大，除有來自全國各縣市的城隍廟齊聚祝禱，並於埔里市區展開遶境活動，共同祈福守護南投，成為埔里既重大又熱鬧的廟會慶典盛會。

埔里鎮瀛海城隍廟位於埔里鎮南門里市中心南昌街旁，是在明朝鄭成功時期，由廈門城隍廟分靈至台南鹿耳門聖母廟，再輾轉將城隍尊神恭迎前來埔里奉祀。因此，埔里瀛海城隍尊神有加冠「瀛海」尊號，也是台灣僅有。迄今已有近200年歷史，不僅是埔里地區最早的官設寺廟，更是埔里地區民間宗教信仰的開端，成為民眾最重要的信仰中心。

921大地震，寺廟主體建築因地震遭震毀，因而拆除重建，迄今已20年，期間經由各界善信出錢出力，而今終於竣工，並為城隍爺神像舉行盛大的入火安座大典，來自全國各地的城隍廟主事人員率眾前來埔里共香祝賀，並在鞭炮齊發、金鼓齊鳴聲中，共同展開遶境儀式。

全國各地城隍廟的遶境隊伍，逐一在埔里城隍廟前向瀛海城隍尊神致意後，各自從廟前廣場出發，由牛頭、馬面為前導，七爺、八爺在後，並由各地鼓陣、陣頭及隨行護駕，沿途居民皆設案備果，虔誠祭拜，比過年還熱鬧，其中來自豐原城隍廟，超級吸睛的全台唯一日式神轎，讓不少參與民眾都拿起手機搶拍。

入火安座大典儀式，埔里瀛海城隍廟主委范康能、立委馬文君、埔里鎮長廖志城、埔里鎮代會主席胡嘉宸、副議長潘一全辦公室主任黃銘輝及縣議員黃世芳等人都應邀全程參與，場面莊嚴盛大又隆重。

(中時 )