一哥都來了！陳昭榮與葉全真頂著戲劇一哥一姊光環合作創立翰成數位科技，近年更全力打造直播事業，如今直播事業穩定發展，近期不只戲劇一哥江國賓加盟成為主播，連發展自有髮品品牌RENATA-A的謝承均，5日也把首次直播獻給「阿榮嚴選」，讓陳昭榮公司儼然成為一哥聚集所。謝承均直播時也見識到網友熱情，他還來不及介紹產品成分就被要求趕快開賣，開賣後馬上破百張訂單湧入。

江國賓日前成為阿榮嚴選直播主播。（翰成數位直播提供）

謝承均與具有30年經驗的專業沙龍髮品蕾娜塔創辦人好友林慈棋，一起打造以謝承均英文名字Angus為名專屬的RENATA-A髮品品牌，目前已在官網及3千多家髮品沙龍店開賣，商品首次直播就獻給他的師兄姐陳昭榮與葉全真的「翰成直播」。

5日直播時，謝承均與小棋老師一上線直播果然迅速吸聚人氣，超過500位網友爭相搶問個人髮質、頭皮問題，問題接踵而來整整40分鐘沒停過，讓負責主持的主播小延笑說：「第一次遇到問題問不完耶！」光是回答問題，網友就敲碗要求趕快開賣，讓謝承均笑說連成分都還沒介紹就被要求開賣，果然開賣後訂單飛快累積破百筆，立刻見證一哥的魅力。

謝承均和好友林慈棋到阿榮嚴選直播，除了主播小延協助，師姐葉全真也全程緊盯。（翰成數位直播提供）

圈內人緣極好的謝承均直播時，不只葉全真全程盯場現場協助問問題，好友王宇婕、江國賓更是在直播時留言支持。為了感謝網友熱烈支持，謝承均表示會加碼在出貨時放入他和小琪老師的聯合簽名照，江國賓馬上留言說他也要簽名照，沒想到網友怕江國賓「插隊」會害他們搶不到商品，立刻留言給江國賓：「國賓哥請下單！買一組就有一張簽名照！」讓謝承均笑到不行，江國賓也豪氣回：「沒有問題！」

(中時 )