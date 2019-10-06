李佳芬到「五燈獎豬腳飯」前，已有大批近百位粉絲到場支持。（戴上容攝）

李佳芬貼心說「裝點瓠瓜比較軟的菜，老人家比較好咬」（戴上容攝）

國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬以「新北媳婦」身分代夫出征，下午前進綠營大票倉三重區搶票，在新北市國民黨部主委李乾龍安排下，李佳芬到三重著名「五燈獎豬腳飯」熟練得製作便當，親民表現更獲得民眾一片喝采與支持。

李佳芬到「五燈獎豬腳飯」前，已有大批近百位粉絲到場支持，支持者身穿國旗衣服、帽子，大舉「韓戰」旗幟、手持國旗不斷大聲呼喊「韓國瑜凍蒜、凍蒜」「台灣安全、人民有錢」、「佳芬姐加油」等口號。

「世上苦人多，尤其三重每年有近150位獨居長者」李乾龍率先抵達店家表示，「五燈獎豬腳飯」是他當三重市長時，推動愛心便當的業者，19年來黃老闆無論刮風下雨，都不曾間斷送便當給弱勢團體，至今已送出90萬盒、價值近800萬的便當，實在令人感佩，他說「李佳芬到店家獻愛心，也是肯定業者的善行。」

李佳芬到場後，先穿上圍裙、綁上頭巾，熟練得將飯用到蓬鬆裝進飯盒，並拿菜刀將燉煮到軟爛的金黃豬腳切塊，裝菜時她貼心說「裝點瓠瓜比較軟的菜，老人家比較好咬」接著就脫下圍巾親自將飯盒蓋上，準備送往80歲郭奶奶獨居住所，步出店門時，不少支持者高喊「我愛佳芬姐」、「佳芬姐做愛心最讚」，李回以握手以及微笑展現高度親和力。

(中時 )