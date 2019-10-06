高市長韓國瑜號召家戶掛國旗迎接雙十節，「國旗女孩」店家在門口響應布置，吸引民眾揮舞國旗拍照。（柯宗緯攝）

高市長韓國瑜號召家戶掛國旗迎接雙十節，「國旗女孩」店家在門口響應布置。（柯宗緯攝）

國慶日將至，高雄市長韓國瑜號召家戶掛起國旗，激發國人愛國心，市府各機關單位也紛紛在街頭、景點布置大批國旗，呈現早年旗海飄揚景緻，市場上國旗一度賣到缺貨，得請工廠加緊趕工。「國旗女孩」楊玉梅說，往年很落寞獨自掛國旗，今年真的特別感動。

出身左營眷村的楊玉梅，從小熱愛國旗，認為這是再自然不過的事，小時候的記憶，凡是到了雙十、元旦、光復等重要節日，眷村一定會掛國旗，但曾幾何時，國旗不再受到「歡迎」，幾乎不見蹤影。

楊玉梅說，「掛國旗」象徵愛國的精神，長大後她也是在自家門口、陽台掛國旗，藉由自身力量，影響周遭朋友、鄰居。後來經營「國旗女孩」販售國旗周邊商品，在高雄「插旗」12年，每逢國慶日總顯得落寞，「好像只有我會掛國旗」。

不過，今年似乎有了轉變，高市街頭又見旗海飄揚。楊玉梅親自開車在街上隨處可見大量國旗，仿若回到20多年前的國慶熱鬧盛況。自己的店銷售的國旗也成長3成，不乏個人、公司行號、團體，其中以5號及6號尺寸的大面國旗最熱銷。另她也受邀在高雄國軍英雄館打造「國慶天地」，令人更以光輝十月為傲。

高雄市勞工局率先在轄內的建築掛起國旗，獲得韓國瑜肯定後，指示其他局處跟進，工務局養工處也在愛河兩岸及橋梁掛上國旗，與一旁大樓建築外牆的大面國旗相映成趣，成為打卡熱點。觀光局則在岡山之眼、壽山動物園、蓮池潭、金獅湖等景點插旗，國慶升旗更將發放上千條國慶毛巾慶祝。

(中時 )