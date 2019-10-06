李欣恬／台北報導

將甜點搬上音樂舞台，曾獲傳藝金曲獎的大鍵琴演奏家蔡佳璇，攜手大提琴家陳世霖、廖璽喬，從甜點的滋味，連結18世紀巴洛克古樂，重現法國音樂沙龍邊吃甜點、邊聽音樂的社交文化景象。

蔡佳璇表示，整場演出返古窺今，試圖從甜點連結音樂，「在18世紀的沙龍音樂會，並沒有規定不能吃東西，而18世紀大鍵琴音樂發展正盛，當時的法國精緻甜點也發展起來，這兩者在文化層面上相互連結。」

蔡佳璇認為，音樂和甜點極為相似，「兩者都是稍縱即逝的藝術，也牽動人的感官記憶，更重要的是，每一次聽音樂、演奏音樂，每一次吃甜點，都是獨一無二的經驗，無法複製。」

陳世霖是前加拿大包瑞里斯弦樂四重奏成員，近年開設甜點店，忙於演奏之外，也對甜點頗有心得，他表示，演奏古樂是以現代人的想像與考據，盡量貼近、還原當時人們的演奏方式，「但現代人使用的不是當時的樂器，無法百分百還原，和甜點一樣，即使照著18世紀的甜點食譜仿製，也會因為原物料不同，無法一模一樣，也不見得符合現代人口味。」

正是這無法百分百還原的獨一無二感，讓三人著迷，並試圖將音樂和甜點連結，陳世霖表示，「音樂演奏是一種再創作，這樣的再創作，能讓文化底蘊慢慢成形，打造我們的想像空間，創作屬於我們的時空。」

蔡佳璇表示，除了古樂，也規劃現代作品，帶領觀眾穿梭古今。演出將於10月19日，在台北台灣戲曲中心3102多功能廳，演出兩場。

(中時 )