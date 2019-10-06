福興南和休閒農業區裡隨處可見翩翩起舞的蝴蝶，穿梭於花叢間。（林柏樺提供／何冠嫻苗栗傳真）

通霄鎮福興南和休閒農業區推廣食農教育與生態旅遊，靠山的優勢擁有古道資源遊走山林，並利用當地純淨自然環境，打造鳥語花香樂活山村，除了賞螢區外，正逐步建置「賞蝶區」，維護豐富的自然生態。

福興南和休區有「挑炭古道」、「梯仔崎古道」、「礱鉤崎古道」、「挑鹽古道」等豐富古道資源，樂活通霄休閒農業發展協會總幹事林柏樺表示，今年向林務局申請古道重現計畫，整理荒煙漫草的古道路段。由於福興南和休區南側靠近三義鄉，許多挑夫為運送木炭至三義火車站，而開闢出挑炭古道，但因產業式微而沒落，卻為這片保安林維持純淨且無人為破壞的自然風光，更蘊藏了豐富原生種植物與生態。

福興南和休區發展食農教育及食材旅行的低碳生活，打造永續、低碳、綠生活的旅遊環境，並復育黑翅螢有成，4月到6月間可見閃耀動人的螢火蟲在黑夜中飛舞。林柏樺表示，秋天之際也有漫天展翅的鳳蝶、斑蝶們，悠遊於花草間。

他說明，在地原生蝴蝶種類、色彩多元鮮豔，休區內的各家民宿更是種植食草、花草營造蝴蝶友善環境，目前正逐步打造蝴蝶區，創賞蝶新亮點，將農產結合生態，發展福興南和休區生態遊程。

(中時 )