台灣西半部受境內汙染擴散不佳等影響，7日起連續3天空品不良。台中市政府環保局6日下午提前啟動應變措施，通報前30大固定汙染源降載減排，並出動各區稽查人員加強稽查；並協調中火分時段降載700百萬瓦(MW)，減緩空汙發生，提醒市民出外配戴口罩，做好防護措施。

環保局長吳志超說，依環保署空品資訊，未來3天吹東北風，中、南部汙染物易累積，空氣品質較差，中部空品區為「橘色」等級，市府已提前啟動二級應變措施，通報前30大固定汙染源降載、派員加強汙染稽查、巡查露天燃燒、高汙染車輛查緝，並通報機關學校單位調整戶外作息。

吳志超指出，為減緩空品狀況，市府也已協調中火6日起動降載減排措施，減排時段為7日凌晨0時至下午16時30分，歲檢修機組未發電量共1650MW，降載發電量共700MW，晚間也將持續預防性降載。

環保局強調，市府將持續監控空氣品質，並執行對應作為，提醒敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，減少戶外劇烈活動；出外時應配戴口罩，做好防護措施，確保身體健康。

(中時 )