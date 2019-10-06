台中警方掃黑，查獲4把改造手槍、19發子彈，海洛因、安非他命等毒品。（台中市警局提供／張妍溱台中傳真）

連千毅之亂後，警政署發布為期10天「全國同步掃黑行動專案」，針對黑幫大掃蕩；台中市警察局自9月25日至10月4日期間，鎖定轄內幫派份子，蒐集不法事證，日前在台中地方檢察署檢察官指揮下，持拘票、搜索票於台中地區同步執行搜索拘提，檢肅治平專案目標3人及組織共犯成員16人到案。

警方出動2056人，針對黑道幫派堂口、經營圍事場所及經常活動處所152處、其他處所105處執行臨檢搜索掃蕩，專案期間還查獲4把改造手槍4支、空氣槍6支、19發子彈，及毒品海洛因54．67公克、安非他命79．08公克、大麻23．42公克等；另查獲地下錢莊8處、地下通匯6處，查扣不法所得現金130萬元。

警方檢肅詐欺集團，林姓主嫌在台中成立詐欺機房，謊稱「大陸溫州互聯網舉報中心員工」詐騙大陸人民，初估數十人受騙、詐騙金額約500餘萬元。林嫌夥同旗下成員設局詐賭，以暴力討債方式，恐嚇被害人交付財物及簽立本票牟利，警方以妨害自由、恐嚇取財、組織犯罪，林嫌及陳姓共犯2人移送台中地檢署。

警方表示，2020大選將屆，持續掃蕩黑幫、打擊犯罪，保障市民生命、財產之安全；呼籲民眾若遭黑幫恐嚇、暴力討債等違法情事，勇於出面向警方檢舉報案，警方保障合法、取締非法、制裁暴力，打造民眾安居樂環境。

(中時 )