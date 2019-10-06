前總統馬英九曾為國民黨總統參選人韓國瑜，哽咽勸鴻海創辦人郭台銘不要退黨參選，以大局為重，甚至跟30位藍營大老聯名登報勸郭要團結，馬、郭關係是否因此生變，引發關注。前台東縣長黃健庭今受邀演講，馬、郭差距5分鐘先後到場，郭台銘被問到馬被噓事件，要如何安慰馬英九，郭笑回說，「你們要我抱抱嗎？」

長風基金會今天下午邀請黃健庭發表演講，馬英九、郭台銘也受邀致詞，因而促成兩人同台。馬英九抵達會場時，面對媒體詢問，一律回答「謝謝」，而未多作回應。據《東森新聞雲》報導，後來馬、郭似乎刻意一起從休息室走進會議廳，展現兩人情誼不因郭退黨而受影響。

由於馬前總統日前幫韓國瑜站台時，被韓粉噓，演講因而中斷，郭台銘被問到「會不會覺得馬前總統委屈？」郭回說，「當然他受委屈了。」此時馬英九臉上則帶著笑容。馬、郭進入會議廳後比鄰而坐，除相互握手外，也不時交頭接耳。

(中時電子報)