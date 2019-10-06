詐騙集團假冒網站客服，撥電話詐騙會員。（警方提供／胡欣男台北傳真）

知名訂房網站「Booking.com」疑似會員個資外洩，詐騙集團致電消費者，冒充網站客服行騙，警政署165反詐騙專線統計，自今年5月起，陸續接獲民眾通報，表示在該訂房網消費後遭「解除分期付款」話術詐騙，累計至9月底，被騙人數已高達228人，遙遙領先其他訂房網站，財損金額高達新台幣3362萬元。

刑事局預防科表示，北市32歲林姓醫師日前就接到假冒該訂房網的客服人員詐騙電話，表示因系統異常，導致訂單出現重複下單及重複扣款，將通報銀行協助處理，接著由另名歹徒假冒客服來電，謊稱自動提款機有網路連線功能，只要配合操作即可取消扣款，林姓醫師不疑有他，連2天聽從歹徒指示操作，被騙走164萬餘元。

警方表示，該訂房網持續發生消費者個資外洩情形，從今年5月迄今已連續21週上榜，上榜次數是各類電商平台中最高者，相較其他訂房網站及電商大部分都只有零星案件，甚至沒有發生件數，該網站顯然資安防護出現漏洞。

警方呼籲，民眾應慎選資安防護機制完善的優良電商，對於屢次勸告均未改善的網路賣場，也希望全民共同抵制避免使用，以保障自身財產安全。另外，ATM與網路銀行均無解除扣款或取消訂單功能，有遭詐騙疑慮，可致電165專線洽詢。

(中時 )