新北市衛生局6日公布新北市新增1例登革熱確診病例，病患家住樹林坡內里。

新北市衛生局6日公布新北市新增1例登革熱確診病例，患者是家住新北市樹林區坡內里的19歲男性，因該男出國史，待病毒基因比對確認感染源。不過該名患者居住地點，韓國瑜夫人李佳芬6日才前往為黨籍立委參選人黃志雄站台，現場聚集上百人，引發民眾擔心。新北市衛生局強調，已針對患者家戶噴消孳清，相關接觸者都沒有症狀，民眾不用太過恐慌。

新北市衛生局指出，該患者2日出現發燒伴隨頭暈、眼睛疲勞，3日就醫NS1快篩檢驗陰性，但當日通報送驗後確診，目前症狀緩減，在家休養，相關接觸者都無症狀。

衛生局指出，因個案潛伏期間無國外旅遊史，平時活動地以居住地周邊為主，研判可能於住家周圍透過蚊子叮咬社區潛藏感染者後感染，將待進一步病毒基因序列比對結果以釐清感染源。

衛生局強調，市府已完成個案住家戶內外孳清噴消及衛教，也將安排住家周圍半徑100公尺逐戶入內孳清噴消及衛教，並進行擴大疫調與健康監測，同時規畫區塊防治計畫，加強社區環境孳生源清除與預防性噴消作業。

(中時 )