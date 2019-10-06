空手道世界公開賽莫斯科站，「小清新」文姿云殺氣十足，保住銅牌。(嵌入自文姿云臉書粉專)

台灣空手道女將「小清新」文姿云今天下午在2019世界公開賽俄羅斯莫斯科分站銅牌戰，以4比1擊敗哈薩克選手，收下一面銅牌，而她在2020東京奧運參賽資格排名當中，維持在取得資格安全名單中。

包括莫斯科這一站，文姿云今年在世界公開賽累積拿到1金4銀，目前在東京奧運資格排名以4350分排在第3，屬於獲得資格的安全名額。而世界空手道聯盟女子組分級是55公斤以下和50公斤以下分開，但東奧採這兩個級別合併成55公斤以下，因此50公斤和55公斤在東奧資格賽積分排前兩名的話都能搭上奧運列車，直到明年4月6日截止計算，目前總排名第3、55公斤排世界第2文姿云繼續保持下去，就能確保門票。

昨天文姿云透過臉書分享近日比賽心得，坦言以前打空手道是因為熱愛而打，當越來越多關注和期待加在自己身上時，好像只是為了贏得比賽而打，在目光注視下反而做不了真正的自己，但她感謝不論勝負、一直陪她經歷所有挑戰的人，她很喜歡自己在場上掌握一切的感覺。

世界公開賽今年最高等級Premier還剩11月29日到12月1日的西班牙馬德里站，也是屬於奧運積分賽其中一站。

(中時電子報)