副縣長陳正昇6日在竹山鎮中和國小活動中心主持社區示範觀摩會暨績優社區及甲等合作社場表揚典禮，共有來自縣內社區工作、專家學者、社區幹部約500多人參加，會中並由副縣長頒獎表揚全縣22個績優社區及17個甲等合作社場，場面熱鬧隆重。

陳副縣長說，南投縣有276個社區，其中有1個全國銅質卓越社區、7個卓越、16個優等、16個甲等及8個單項獎社區，顯示南投社區發展十分出色，深獲肯定，今年共有130個社區參加本縣評鑑，展現社區凝聚力、營造成果及自信，希望各社區將工作精神與經驗傳承下去，一起來建設美麗故鄉南投。

今年全縣社區評鑑結果，卓越組得獎社區有南投市營南、草屯鎮平林、魚池鄉東光等3個社區與績效組優等的竹山鎮中崎、埔里鎮慈恩、中寮鄉和興等3個社區，都可各獲得獎勵金12萬元。另為鼓勵基層公所更重視社區工作，縣府對鄉鎮市公所進行社區發展業務評鑑，結果由南投市公所繼續蟬聯優等，獲得獎勵金5萬元。

今年的績優社區表揚大會，現場除中崎社區竹樂團進行開幕表演，竹山鎮公所並號召8個社區產業攤位展示販售及茶藝品茶等精采活動，透過各項靜動態的成果展示，讓全縣社區能互相觀摩學習。

(中時 )