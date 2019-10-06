南韓青瓦台經濟幕僚朱亨(吉吉)今天在記者會上表示，爭取11月25日在釜山舉行南韓－東協特別峰會之前，與菲律賓、印尼、馬來西亞3國分別簽署雙邊自由貿易協定。

南韓聯合新聞通訊社報導，朱亨(吉吉)表示，在主要國家貿易摩擦加劇、貿易保護主義升高的情況下，南韓與東南亞國家協會（ASEAN）國家就鞏固自由貿易秩序進行溝通。南韓已與東協簽署自由貿易協定，為進一步增進自由貿易，再與上述3國討論簽署雙邊自貿協定。

朱亨(吉吉)表示，南韓－東協特別峰會將是雙方加強智慧城市等尖端產業合作的跳板，此次峰會以及同期舉行的第一屆南韓－湄公河流域國家峰會將加強南韓與東協地區的交流。

對於南韓與東協在外交安全領域的合作，朱亨(吉吉)指出，為實現半島可持續繁榮與和平，南韓必須與東協國家加強合作，這也將推動實現和平經濟。

具體來看，南韓和東協10國的外交安全智庫代表將以半島問題為主題舉行會議，首次會議10月在首爾舉行，明年開始定期舉行。

此外，南韓和東協還在討論為共同應對恐怖襲擊、極端主義、毒品等跨境犯罪而舉行部長級會議。

對於擴大人員交流，朱亨(吉吉)表示，雙方正在討論簡化簽證程序和航空自由化問題，爭取2020年互訪人數達到1500萬人次。今年互訪人數預計為1200萬人次。

(中央社)