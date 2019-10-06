軍事戰爭電影《108悍將》將紐澳聯軍在短短3.5個小時之內，以 1：25 的懸殊人力比例力克全局，宛若《300壯士》以寡敵眾，成功反擊敵方突襲，將這場連澳洲也遺忘的生死戰役搬上大銀幕。

《108悍將》劇照（圖／雙喜提供）

為了讓演出更貼近真實，主演的演員們各自賣力準備參與拍攝；《魔獸：崛起》的猛男崔維斯費米爾（Travis Fimmel）在開拍前找來澳洲特種空勤隊退役隊員密集訓練，而主演過《鋼鐵英雄》的路克布萊西（Luke Bracey）則在開拍前提前與同隊演員們一起提前受訓，培養小隊默契。面對這場1：25的懸殊之戰中，這群紐澳聯軍就宛如《300壯士》一樣，發揮悍將力量全力奮戰！

《108悍將》劇照（圖／雙喜提供）

電影也號召了百餘名在伊拉克與阿富汗有實戰經驗的澳洲退役軍人參與演出，務求在鏡頭前展現正確精準的軍事表現！「由軍人和退伍軍人當臨演真的超讚，這讓演員及觀眾感受到更強烈的真實性，他們為拍片現場帶來一種注重紀律與無私奉獻，」路克布萊西表示：「很高興看到演員沒有一直滑手機，而是在鏡頭外也彼此交流。我們會一起回宿舍、一起吃晚餐、一起去片場、週末時一起喝酒，成了一家人，情感也在電影中表露無遺。」

這場僅有108名的紐澳聯軍，在龍潭之役受到2500名以上的越軍突擊，他們誓死守住了人數、火力如此懸殊的激戰，平均每分鐘6至8枚飛彈猛烈反擊，等於每10秒就有一發砲擊。在如此高密度的砲擊與判斷正確的戰略之下，雖然逆轉後來戰爭局勢，但卻連澳洲也因為冷關注，而逐漸塵封，路克布萊西受訪時表示：「我們需要知道自己的歷史。如果不從錯誤中記取教訓，我們注定會重蹈覆徹。我們永遠都不應該忘記這些人為我們做過的一切。」

為了鏡頭前真實呈現戰爭的殘酷，幾幕中槍的演員，在沒有特效鋼絲的協助下，直接倒地奮力演出；而銀幕上的軍武更還原這場半世紀前的懸殊決戰時的配備，劇組透過澳洲陸軍的協助，除了成功取得當時作戰的步槍外，連當年的直昇機、裝甲運兵車也都在半世紀後，再度重裝上陣，甚至連敵方被奪下的機關槍，也都在鏡頭裡再度呈現，重現越戰中紐澳聯軍最壯烈的龍潭戰役！ 戰爭動作電影《108悍將》由崔維斯費米爾（魔獸：崛起）、路克布萊西（鋼鐵英雄）、理查羅森堡（紅磨坊）、丹尼爾韋伯（陪睡美人）領銜主演。

(中時電子報)