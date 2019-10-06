花蓮縣長徐榛蔚也是愛心會員之一，拋開繁忙公務，必定會在尾牙時現身，與受助者同樂。（小小愛心會提供／王昱凱花蓮傳真）

尾牙時，花蓮縣長徐榛蔚會與老人寒暄，勉勵艱苦學子，與單親媽媽們互動，成為歲末年終時，暖心美景。（小小愛心會提供／王昱凱花蓮傳真）

小小愛心會由花蓮地方媒體從業人員組成，自8年前以每人每月5百元購米，捐助弱勢族群，發起人游琇錦表示，媒體走在社會第一線，更能看見需要幫助的人。愛心會沒有登記社團法人，善舉全憑會員互信互賴，縣長徐榛蔚也是成員之一，愛心會每年歲末更加碼邀請受助者參與尾牙，感受社會溫情。

游琇錦提到，8年前多獲得了一個月年終，決心投入慈善，與父親兩人買了6萬元的白米，由里長分送地方弱勢家庭。父親也十分欣慰表示，「女兒可以幫助人，不需操心了」。游琇錦為善不欲人知，但善舉卻不脛而走，許多媒體也紛紛投入。

游琇錦表示，在媒體生涯當中，看過太多弱勢家庭因法令過於嚴格而被排除在政府關懷中。會員每月5百元，可以購得3公斤裝白米共4袋，足以溫飽一個家庭，米店老闆也受善舉感召，8年來沒漲價，以原價供應捐助。

愛心會多年來援助單親家庭、獨居原民老人、肢體傷殘病友及校園弱勢孩童。游琇錦認為，以往機構捐款往往不知用途，倒不如以白米提供最直接的幫助。

愛心會每年辦理尾牙，邀請受助家庭同樂，一同揭開象徵慈善的飯鍋，以米香傳遍愛心，會員捐贈實用禮品，作為獎項，讓受助者備感溫馨，徐榛蔚也必定到場，與單親媽們互動、勉勵艱苦學子並和肢殘患者共進晚餐，成為歲末天寒時分，令人溫暖的美景。

(中時 )