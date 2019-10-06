行政院人事總處於5日發布新聞稿表示，未來國旅卡使用上將放寬限制，例如：1.變更原僅能配合休假日使用規定；2.放寬「自行運用額度」只能到「國民旅遊卡特約商店」刷卡消費；3.調整「強制休假」制度。此外，人總處表示，金銀珠寶業者反映，過去禁止國旅卡至珠寶銀樓及八大行業消費，有如汙名化銀樓業者，人總處表示，新制上路也將解禁。

人總處表示，新制上路後的改變如下：一、刷卡將不限休假日；二、原本只能到「國民旅遊卡特約商店」刷卡消費，未來將放寬認定；三、強制休假將由14天縮短為10天，但不休假加班費並不會減少，消費金額仍維持1萬6000元。

據了解，由於過去曾發生公務員持國旅卡至銀樓「刷卡換現金」，為避免再發生類似弊端，因此禁止國旅卡到珠寶銀樓店消費。但經業者抗議及反應，也同意提出自律公約後，人事總處將開放珠寶銀樓業及儲值性商品亦可刷國旅卡。但八大行業消費及繳納水費、電費、瓦斯費等，不在開放之列。

據了解，人事總處已於10月5日發出公文至行政院各部會、各直轄市政府、各縣市政府、及直轄市與縣市議會，預計近日即可送達，而新制度將於明年1／1起正式上路。

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(中時 )